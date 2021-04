Professoressa no vax si rifiuta di indossare la mascherina in classe | sospesa dall’insegnamento

Advertising

MariaNadiaMai2 : RT @Miti_Vigliero: Novara, professoressa rifiuta di indossare la mascherina in classe: sospesa dall'insegnamento Il caso al liceo Antonell… - maldinapoli : RT @Miti_Vigliero: Novara, professoressa rifiuta di indossare la mascherina in classe: sospesa dall'insegnamento Il caso al liceo Antonell… - cronaca_news : Novara, professoressa no mask sospesa (e è anche no vax): a ottobre preside costretta a chiamare i Carabinieri… - ninabecks1 : RT @Miti_Vigliero: Novara, professoressa rifiuta di indossare la mascherina in classe: sospesa dall'insegnamento Il caso al liceo Antonell… - CesareChiummo : RT @Miti_Vigliero: Novara, professoressa rifiuta di indossare la mascherina in classe: sospesa dall'insegnamento Il caso al liceo Antonell… -

Ultime Notizie dalla rete : Professoressa vax

Lasi era rifiutata di adottare in classe le prescrizioni di legge in materia di ... outstream La prof sospesa, che non ha mai fatto mistero anche delle sue posizioni no, era già stata ...Ma siamo persone responsabili e preparate, non credo ci sia grande spazio per i no. La figura del responsabile Covid è stata utile? Il nostro referente Covid è laLucia Carrano, una ...La professoressa si era rifiutata di adottare in classe le prescrizioni ... outstream La prof sospesa, che non ha mai fatto mistero anche delle sue posizioni no vax, era già stata protagonista il 30 ...La professoressa si era rifiutata di adottare in classe le prescrizioni ... La prof sospesa, che non ha mai fatto mistero anche delle sue posizioni no vax, era già stata protagonista il 30 settembre ...