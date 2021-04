No, i vaccini non ci renderanno un «laboratorio che produce virus mortali» (Di venerdì 23 aprile 2021) Il 23 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un messaggio, condiviso numerose volte su WhatsApp. Si legge: «ogni individuo vaccinato ha il potenziale per diventare un assassino di massa perché il suo corpo diventa un laboratorio che produce virus mortali» e «Se non interrompiamo questo programma di vaccinazione adesso, non è un’esagerazione affermare che è in gioco il futuro stesso dell’umanità». Si tratta di affermazioni prive di fondamento scientifico. Andiamo con ordine. Il messaggio segnalato a Facta è probabilmente una traduzione condensata di parte di un testo pubblicato il 13 marzo 2021 da Vernon Coleman, un ex medico britannico che, come documentato dai nostri colleghi di PolitiFact, è anche un negazionista della pandemia di Hiv/Aids e nel 2019 ha pubblicato un libro ... Leggi su facta.news (Di venerdì 23 aprile 2021) Il 23 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un messaggio, condiviso numerose volte su WhatsApp. Si legge: «ogni individuo vaccinato ha il potenziale per diventare un assassino di massa perché il suo corpo diventa unche» e «Se non interrompiamo questo programma di vaccinazione adesso, non è un’esagerazione affermare che è in gioco il futuro stesso dell’umanità». Si tratta di affermazioni prive di fondamento scientifico. Andiamo con ordine. Il messaggio segnalato a Facta è probabilmente una traduzione condensata di parte di un testo pubblicato il 13 marzo 2021 da Vernon Coleman, un ex medico britannico che, come documentato dai nostri colleghi di PolitiFact, è anche un negazionista della pandemia di Hiv/Aids e nel 2019 ha pubblicato un libro ...

