Monster Hunter Digital Event | ecco la data dell’evento di Aprile!

(Di venerdì 23 aprile 2021) Capcom ha annunciato, nelle scorse ore, ladel nuovodi Aprile, durante il quale avremo nuovi dettagli suRise eStories 2 Il successo diRise è evidente sia per il numero di copie vendute, sia per l’accoglienza che il titolo ha avuto dalla stampa specializzata (noi compresi, qui trovate la nostra recensione!) e dai videogiocatori appassionati. Come abbiamo già sottolineato nella sede adatta, tralasciando una storia decisamente non entusiasmante e qualche dettaglio che ci convinceva poco, Rise è indubbiamente il titolo di maggior pregio dell’intero franchise ad oggi. Una cosa però mancava decisamente… l’endgame. Sembra ...

Probabilmente anche per via del coinvolgimento di Tomizawa nella serie di God Eater , un competitor della sagaapprezzato soprattutto per il suo sistema di scontri al cardiopalma. ...Capcom ha annunciato il prossimo evento digitale diin programma per la prossima settimana. L'evento presenterà l'aggiornamento 2.0 diRise , due mostri per il gioco. AncheStories 2: Wings of Ruin sarà ...Capcom ha annunciato il prossimo Monster Hunter Digital Event, che si terrà il 27 aprile alle 16:00 ora locale. La trasmissione conterrà informazioni in merito alla patch 2.0 per Monster Hunter Rise, ...I vertici di casa Capcom hanno annunciato oggi la data del nuovo Monster Hunter Digital Event, che sarà tramesso sul canale Twitch ufficiale il prossimo 27 Aprile alle 7:00 A.M. PDT (le 16:00 italiane ...