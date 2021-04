Milan, buone notizie per Pioli: Bennacer recupera per la Lazio (Di venerdì 23 aprile 2021) Stefano Pioli può sorridere. In vista della partita di lunedì contro la Lazio, Ismael Bennacer sarebbe recuperato Proseguono gli allenamenti a Milanello per gli uomini di Pioli. Lunedì sera i rossoneri scenderanno in campo contro la Lazio in un match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. LEGGI TUTTE LE notizie SUL Milan SU Milan NEWS 24 Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha svolto l’intero allenamento in gruppo Ismael Bennacer. L’algerino è completamente recuperato e sarà a disposizione del tecnico rossonero. Lavoro personalizzato invece per Ibrahimovic: lo svedese prova ad accelerare i tempi del rientro, ma difficilmente sarà della partita. Out invece Theo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Stefanopuò sorridere. In vista della partita di lunedì contro la, Ismaelsarebbeto Proseguono gli allenamenti aello per gli uomini di. Lunedì sera i rossoneri scenderanno in campo contro lain un match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. LEGGI TUTTE LESULSUNEWS 24 Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha svolto l’intero allenamento in gruppo Ismael. L’algerino è completamenteto e sarà a disposizione del tecnico rossonero. Lavoro personalizzato invece per Ibrahimovic: lo svedese prova ad accelerare i tempi del rientro, ma difficilmente sarà della partita. Out invece Theo ...

Advertising

rimaneilmilan : Domani ho una giornata lavorativa pazzesca... e avrei duemila cosa di cui preoccuparmi. Ma la mia testa è al Milan… - milan_corner : @NandoPiscopo1 @Rigna_over @Pirichello @matteo_milan91 nono io non ne faccio per niente un discorso numerico perché… - milan_corner : @Pirichello @Rigna_over @matteo_milan91 e avete ragione, se non mettiamo gente che sa fare l'ultimo passaggio sotto… - andre61219 : @90ordnasselA Se vincono lunedì a Torino e col Cagliari hanno buone possibilità, ma non sarà facile. 4 punti di sva… - Max_Alle : RT @fwmurnau_: @Kataklinsmann Aspetta che adesso ti tirano fuori la partita col Milan. Sto qui vive di 2 buone prestazioni l’anno per i suo… -