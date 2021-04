Mediaset | Svelati i Palinsesti Estivi all’Insegna di Can Yaman e Megan Montaner!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 23 aprile 2021): sono stati ormai resi noti idel 2021. Ecco quali attori potranno rivedere i telespettatori e quali sono le novità… L’estate si sta ormai avvicinando eha deciso cosa trasmettere per fare compagnia ai telespettatori durante il periodo più caldo dell’anno. Tra fiction e soap opera pomeridiane, sono tante le novità, ma i telespettatori vedranno principalmente attori già conosciuti e molto amati.: d’estate in onda Gran Hotel e Mr Wrong! DayDreamer sta per ormai per volgere al termine, dopo aver appassionato moltissimi telespettatori per un anno. Isono stati finalmenteed in sostituzione della soap che vede come protagonisti Demet Ozdemir e Can, è stato ...