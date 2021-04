Manca Ibra? C'è Leao, ma non è la stessa cosa (Di venerdì 23 aprile 2021) Contro il Sassuolo i rossoneri hanno sofferto troppo, creando pochissimo. L'assenzaa di Ibrahimovic si fa sentire, e Leao non sempre riesce a fare la differenza... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 23 aprile 2021) Contro il Sassuolo i rossoneri hanno sofferto troppo, creando pochissimo. L'assenzaa dihimovic si fa sentire, enon sempre riesce a fare la differenza...

Advertising

Rossonero__1899 : RT @FraPol12: Penso che Ibra su 66 punti ce ne abbia portati almeno 35-40, ma se ti manca per il 60% della stagione c'è un problema e non v… - therealP3O : @SimoneCristao Si poteva anche pensare di lavorare su uno schieramento in campo alternativo a quello con Ibra unica… - markorgull : RT @Ale_C_1970: @markorgull Senza Ibra, il miglior Theo(manca da un po’) e il miglior Benna puoi tirare per un po’, infatti ieri fino al 70… - FraPol12 : Penso che Ibra su 66 punti ce ne abbia portati almeno 35-40, ma se ti manca per il 60% della stagione c'è un proble… - Ale_C_1970 : @markorgull Senza Ibra, il miglior Theo(manca da un po’) e il miglior Benna puoi tirare per un po’, infatti ieri fino al 70 eravamo in sella -

Ultime Notizie dalla rete : Manca Ibra Manca Ibra? C'è Leao, ma non è la stessa cosa Contro il Sassuolo i rossoneri hanno sofferto troppo, creando pochissimo. L'assenzaa di Ibrahimovic si fa sentire, e Leao non sempre riesce a fare la differenza...

Milan, calendario in salita: i rimedi di Pioli per blindare la Champions Manca esattamente un mese al termine dell'incredibile ed incessante campionato di Serie A 2020 - ... Dunque nelle ultime sei giornate Ibra e compagni affronteranno tutte avversarie col coltello in mezzo ...

Ibra, rinnovo contrattuale: nell'attesa manca ancora una cosa MilanNews24.com Il Sassuolo stende il Milan Raspadori firma la rimonta Al Milan manca ancora il cinismo e il killer instict ... Pioli deve risolvere in fretta i problemi in attacco. senza Ibra Senza poter contare su Ibrahimovic, infortunato come Theo Hernandez ...

Ibra ancora Milan: "Qui tutta la vita" Quello che manca ora al Milan è identificare chi sarà il vice-Zlatan: a 39 anni, con molte partite saltate a causa di vari infortuni, la società dovrà ora giocoforza guardarsi attorno, considerando ...

Contro il Sassuolo i rossoneri hanno sofferto troppo, creando pochissimo. L'assenzaa di Ibrahimovic si fa sentire, e Leao non sempre riesce a fare la differenza...esattamente un mese al termine dell'incredibile ed incessante campionato di Serie A 2020 - ... Dunque nelle ultime sei giornatee compagni affronteranno tutte avversarie col coltello in mezzo ...Al Milan manca ancora il cinismo e il killer instict ... Pioli deve risolvere in fretta i problemi in attacco. senza Ibra Senza poter contare su Ibrahimovic, infortunato come Theo Hernandez ...Quello che manca ora al Milan è identificare chi sarà il vice-Zlatan: a 39 anni, con molte partite saltate a causa di vari infortuni, la società dovrà ora giocoforza guardarsi attorno, considerando ...