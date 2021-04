L’equipaggio di SpaceX prova le tute spaziali per il lancio. Partiranno venerdì con un razzo usato in una missione precedente (Di venerdì 23 aprile 2021) L’equipaggio di SpaceX si prepara per il lancio del razzo sulla ISS. Questa è la terza volta che SpaceX invia uomini alla Stazione Spaziale Internazionale, riutilizzando per la prima volta un razzo e una capsula delL’equipaggio in una missione precedente. La missione Crew-2 decollerà dal pad 39A del Kennedy Space Center in Florida alle 6 circa di venerdì, dopo essere stata ritardata di un giorno da condizioni meteorologiche avverse lungo la traiettoria di volo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021)disi prepara per ildelsulla ISS. Questa è la terza volta cheinvia uomini alla Stazione Spaziale Internazionale, riutilizzando per la prima volta une una capsula delin una. LaCrew-2 decollerà dal pad 39A del Kennedy Space Center in Florida alle 6 circa di, dopo essere stata ritardata di un giorno da condizioni meteorologiche avverse lungo la traiettoria di volo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

