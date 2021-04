Harry e William, «il primo passo verso la pace» (ma la strada sarà lunga) (Di venerdì 23 aprile 2021) Hanno marciato insieme dietro al feretro del nonno, seppur divisi dal cugino Peter Phillips. Poi sono entrati in chiesa separatamente e si sono seduti ai lati opposti del coro, ma dopo l’omelia si sono soffermati a parlare, attirando l’obiettivo di cameraman e fotografi. William e Harry sono stati senza dubbio – insieme alla regina – i membri di casa Windsor più osservati durante il funerale del principe Filippo.?? Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 aprile 2021) Hanno marciato insieme dietro al feretro del nonno, seppur divisi dal cugino Peter Phillips. Poi sono entrati in chiesa separatamente e si sono seduti ai lati opposti del coro, ma dopo l’omelia si sono soffermati a parlare, attirando l’obiettivo di cameraman e fotografi. William e Harry sono stati senza dubbio – insieme alla regina – i membri di casa Windsor più osservati durante il funerale del principe Filippo.??

Advertising

lizlightstup : Orgogliosa che I millenials e la generation z in Inghilterra supportino ancora sia Harry che William e soprattutto… - infoitcultura : William e Harry tornano fratelli? - TrippyMindX : Harry passerà dal sembrare il principe Eric della sirenetta a sembrare il principe William stempiato - graundbreikin : @LetySchumi tutti a stravedere chi per Harry, chi per William ma Carl Philip >>>> - infoitcultura : La richiesta del principe William: non camminare accanto ad Harry -