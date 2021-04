Harry è da Meghan Markle, colloqui sospesi: la Regina tira un sospiro di sollievo (Di venerdì 23 aprile 2021) Harry è tornato ormai da un paio di giorni nella sua villa di Montecito da Meghan Markle e dal figlio Archie. Così la Regina, e tutta la Famiglia Reale, può tirare un sospiro di sollievo e rilassarsi. Intanto emerge che i colloqui del Principe con Carlo e William sono stati sospesi a causa dei timori di continue fughe di notizie. Secondo una fonte vicina a Palazzo, riportata dal Daily Mail, la lontananza di Harry avrebbe calmato le tensioni a Buckingham Palace. Il suo ritorno in Gran Bretagna per i funerali del Principe Filippo aveva destato diverse preoccupazioni che la Regina Elisabetta ha cercato di stemperare introducendo un preciso protocollo per le esequie del marito, dividendo durante il corteo ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 aprile 2021)è tornato ormai da un paio di giorni nella sua villa di Montecito dae dal figlio Archie. Così la, e tutta la Famiglia Reale, puòre undie rilassarsi. Intanto emerge che idel Principe con Carlo e William sono statia causa dei timori di continue fughe di notizie. Secondo una fonte vicina a Palazzo, riportata dal Daily Mail, la lontananza diavrebbe calmato le tensioni a Buckingham Palace. Il suo ritorno in Gran Bretagna per i funerali del Principe Filippo aveva destato diverse preoccupazioni che laElisabetta ha cercato di stemperare introducendo un preciso protocollo per le esequie del marito, dividendo durante il corteo ...

Advertising

saraabtsn : RT @_pieceofheart__: Harry ha abbandonato un regno intero per Meghan e noi ancora non riusciamo a farci passare la cotta per il tossichello… - infoitcultura : Harry e Meghan, la seconda figlia potrebbe chiamarsi Lily in onore della regina Elisabetta II - Scilvietta : Non è colpa di Meghan se Page Six publica la foto di lei ed Archie il giorno del compleanno di Louis. Avete rotto… - lizlightstup : Orgogliosa che I millenials e la generation z in Inghilterra supportino ancora sia Harry che William e soprattutto… - lizlightstup : Adesso per i veri conoscitori ed esperti Harry e Meghan sono Haroldo e megana,stavolta colpevoli di voler essere al… -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Meghan Il principino Louis compie già 3 anni: la nuova foto di mamma Kate Middleton Harry e Meghan Markle, adesso il nome più gettonato è solo uno: 'Come chiamano la figlia' Pubblicato il 23 - 04 - 2021 alle ore 11:05. Ultima modifica il 23 - 04 - 2021 alle ore 11:05 /

Meghan Markle: la prima telefonata fatta alla Regina dopo la morte di Filippo La seconda gravidanza dell'ex duchessa Oggi Meghan Markle e Harry (che nel frattempo è già rientrato in California) risiedono a Santa Barbara, e proprio negli States nascere la loro seconda figlia . ...

Harry, per cui conta più la moglie incinta della nonna regina Vanity Fair Italia Royal Family, è accaduto alla Regina Elisabetta: nessuno lo sapeva A quanto pare invece la Regina Elisabetta sembra aver digerito anche l’intervista di rottura rilasciata da Meghan e Harry da Oprah. Nonostante le accuse di razzismo e la brutta figura mediatica ...

Meghan Markle insieme al piccolo Archie: il pancione cresce sempre di più Arrivano dagli Stati Uniti le ultime foto di Meghan Markle che porta a passeggio il piccolo Archie. Immagini che ci mostrano la moglie di Harry con il volto coperto in parte della mascherina ma con il ...

Markle, adesso il nome più gettonato è solo uno: 'Come chiamano la figlia' Pubblicato il 23 - 04 - 2021 alle ore 11:05. Ultima modifica il 23 - 04 - 2021 alle ore 11:05 /La seconda gravidanza dell'ex duchessa OggiMarkle e(che nel frattempo è già rientrato in California) risiedono a Santa Barbara, e proprio negli States nascere la loro seconda figlia . ...A quanto pare invece la Regina Elisabetta sembra aver digerito anche l’intervista di rottura rilasciata da Meghan e Harry da Oprah. Nonostante le accuse di razzismo e la brutta figura mediatica ...Arrivano dagli Stati Uniti le ultime foto di Meghan Markle che porta a passeggio il piccolo Archie. Immagini che ci mostrano la moglie di Harry con il volto coperto in parte della mascherina ma con il ...