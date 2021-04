Grande successo per il team Marrone, Onofrio Monzillo vince ancora (Di venerdì 23 aprile 2021) Una bella giornata primaverile, domenica scorsa nella provincia di Imperia, ha accolto gli oltre 300 partenti che hanno preso il via della 2a edizione della Granfondo Città di Diano Marina, valevole come prova del Trofeo Loabikers e come prova di campionato nazionale del Centro sportivo italiano. Grande successo per il team Marrone, Onofrio Monzillo vince L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Una bella giornata primaverile, domenica scorsa nella provincia di Imperia, ha accolto gli oltre 300 partenti che hanno preso il via della 2a edizione della Granfondo Città di Diano Marina, valevole come prova del Trofeo Loabikers e come prova di campionato nazionale del Centro sportivo italiano.per ilL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

IlContiAndrea : Il Fondo #ScenaUnita che conta l’adesione oltre 100 artisti e varie aziende ha raccolto ad oggi più di 4 milioni di… - AmiciUfficiale : Aka7Even interpreta in chiave personale il grande successo 'Say Something'! È suo il vostro primo punto? #Amici20 - Angela31812403 : RT @Raffy8bayyanlis: Merita un grande successo #ÖzgeGürelPrestoInItalia - RobRe62 : RT @wireditalia: Sulla piattaforma Xiaomi YouPin lo speaker di Morror Art ha avuto un grande successo: oltre a essere un dispositivo tech v… - UnaTecnologia : RT @wireditalia: Sulla piattaforma Xiaomi YouPin lo speaker di Morror Art ha avuto un grande successo: oltre a essere un dispositivo tech v… -