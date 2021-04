Empoli | all’esame per la patente di guida con l’auricolare Denunciata 43enne

Leggi su firenzepost

(Di venerdì 23 aprile 2021) La Polizia di Stato ha denunciato una cittadina cinese di 43 anni residente nell’Empolese che aveva cercato di superare l’esame teorico per ladiusando un auricolare per ottenere le risposte giuste. La donna indossava indossava lo strumento sotto le cuffie, legittimamente utilizzate dai cittadini stranieri che dichiarano di non conoscere la lingua italiana L'articolo proviene da Firenze Post.