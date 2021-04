È morta la giovane promessa del ciclismo Silvia Piccini. È stata investita mentre si allenava (Di venerdì 23 aprile 2021) Tragedia nel mondo dello sport, è morta Silvia Piccini, giovane promessa del ciclismo. La giovane è stata investita da un’auto durante una sessione di allenamento. Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Silvia Piccini, morta dopo essere stata investita mentre si allenava. La diciassettenne era considerata una promessa del ciclismo azzurro. morta Silvia Piccini, giovane promessa del ciclismo Nel pomeriggio di martedì 20 aprile la giovane ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 aprile 2021) Tragedia nel mondo dello sport, èdel. Lada un’auto durante una sessione di allenamento. Il mondo delpiange la scomparsa didopo esseresi. La diciassettenne era considerata unadelazzurro.delNel pomeriggio di martedì 20 aprile la...

