(Di venerdì 23 aprile 2021) Palermo, 23 apr. (Adnkronos) -24dioggi ina. I nuovisono 930, per un totale di 25.284 attuali positivi. I guariti/dimessi sono 1.250. I tamponi: 26.886. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 11, per un totale di 177 posti occupati.

Advertising

TV7Benevento : Covid: in Sicili altre 24 vittime, 930 contagi... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicili

La Stampa

Nuovi casi diin crescita rispetto a ieri, sono 23.904; i dati includono anche quelli di ieri relativi alla. I decessi oggi sono 467 , in decrescita rispetto a ieri (529). In Italia ad ...M nazionali che si sono succeduti per tutto l'anno 2020 per contrastare la diffusione del19. ...//www.petizioni.com/riapertura_mercatini_artigianali_e_hobbistici_regione_?fbclid=IwAR2X3dqu_...Puglia e Sicilia che si aggiungono alla Valle d'Aosta, dove però da lunedì sarà possibile anche a chi non è residente raggiungere le seconde case. E mentre prosegue il pressing del centrodestra e dei ...I numeri dei contagi nella Regione però restano però ancora alti, come riporta il bollettino epidemiologico di oggi 23 aprile, che fa registrare 64 decessi di pazienti contagiati dal Covid e 1.692 ...