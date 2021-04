Covid in Europa | il Piemonte migliora e non è più nella fascia ad alto rischio | previsto calo di contagi

(Di venerdì 23 aprile 2021) Per la prima volta da settimane, in Italia non ci sono più regioni in rosso scuro - addi contaglio -mappa di Ecdc (Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie).

Ultime Notizie dalla rete : Covid Europa

"I benefici complessivi del vaccino di AstraZeneca nella prevenzione del- 19 superano i rischi di effetti collaterali molto rari e insoliti. Il vaccino AstraZeneca è una parte importante del ...... o se il tasso di notifica del caso dicumulativo di 14 giorni è maggiore di 150 ma minore di 500. Situazione ine previsioni Nel resto d', la situazione continua ad essere critica ...Intanto in Germania sono quasi 30mila nuovi casi di Covid-19 registrati in Germania nelle ultime 24 ore. L’Oms: l’Europa unica che vede un calo dei contagi. In Europa oltre 1,6 milioni di nuovi casi e ...La scommessa parte da un Paese impoverito dal Covid, mai così tanto dal 2005: un milione di persone in povertà assoluta in più, in tutto 5,6 milioni, cioè il 9,4% della popolazione. Un Paese che in ...