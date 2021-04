Chi è il rapper Neima Ezza e cos’è successo a Milano con la polizia per un video (Di venerdì 23 aprile 2021) Neima Ezza, ecco chi è il rapper che ha scatenato la guerriglia con la polizia per un suo video a San Siro. Neima Ezza nome d’arte di Amine Ezzaroui, è un giovane 19enne nato in Marocco ma cresciuto a Milano, nella zona delle case popolari di San Siro e Baggio. Ha una sorella minore disabile e nella vita si è sempre dato da fare, tra scuola, lavoro e musica. Precisamente nella musica, nel rap in particolare, trova la strada del riscatto e gli oltre 136mila follower su Instagram e gli oltre 71mila iscritti al suo canale Youtube ne sono la dimostrazione. Conferma che quello che fa, racconta soprattutto la periferia e le sue difficoltà, piace al suo pubblico. Visualizza questo post su ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 aprile 2021), ecco chi è ilche ha scatenato la guerriglia con laper un suoa San Siro.nome d’arte di Amineroui, è un giovane 19enne nato in Marocco ma cresciuto a, nella zona delle case popolari di San Siro e Baggio. Ha una sorella minore disabile e nella vita si è sempre dato da fare, tra scuola, lavoro e musica. Precisamente nella musica, nel rap in particolare, trova la strada del riscatto e gli oltre 136mila follower su Instagram e gli oltre 71mila iscritti al suo canale Youtube ne sono la dimostrazione. Conferma che quello che fa, racconta soprattutto la periferia e le sue difficoltà, piace al suo pubblico. Visualizza questo post su ...

Advertising

HOBIQUlTY : raga io non so chi ha parlato a mia madre di namjoon forse qualche su* alunn* ma io a parte mettere canzoni in casa… - Big319738410 : @lunarsae Qui in Germania un rapper di nome 'sido' che ha fatto il giudice in vari talent show, ha raccontato anni… - DeboDreamLove : Cmq io sono ancora colpita da questo lato vocal di Jackson, chi se lo sarebbe mai aspettato, l'ho amato come rapper… - combatp0p : diego per favore ristabiliamo l'ordine vai a rappare su quel palco devono capire chi è il vero rapper italiano - hiddlesthug : Comunque chi l'avrebbe mai detto che sarei finita a seguire i bts? Io no di certo lmao è tutta colpa della rap line… -