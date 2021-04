Cellulite edematosa e fibrosa | differenze | cause e come curarle con rimedi e integratori

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tante definizioni per un unico problema: la. Un inestetismo che colpisce l’80-90% delle donne in età fertile. E che va ben oltre la taglia: la, infatti, non ha nulla a che vedere il peso. Niente di cui vergognarsi, esattamenteinsegna il movimento Body Positivity. D’altra parte, però, laè un’alterazione del microcircolo e comporta la modifica dei setti fibrosi del tessuto adiposo. Proprio per questo, lao scelrotica deve essere consideratauna vera e propria malattia. E trattata adeguatamente. L’addensamento del tessuto adiposo, infatti, crea delle ostruzioni che impediscono alle cellule di eliminare correttamente l’acqua. Il ...

