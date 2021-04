Borsa: Milano piatta, Moncler sotto i riflettori (Di venerdì 23 aprile 2021) La seduta della Borsa di Milano si è chiusa in parità in attesa del verdetto dell’agenzia S&P sul merito di credito del nostro Paese. Nell’ultimo giorno del collocamento del Btp Futura lo spread tra i decennali italiani e quelli tedeschi ha fatto segnare un incremento del 2,7% a 104 punti base. Il titolo con scadenza 2037 dedicato ai piccoli risparmiatori ha raccolto complessivamente 5,477 miliardi di euro. Il dato è inferiore sia rispetto ai 5,7 miliardi della seconda edizione e sia nel confronto con i 6,1 miliardi della prima ma va tenuto presente che nei due casi citati la scadenza dei titoli era rispettivamente di 8 e 10 anni. Il Ftse Mib ha chiuso l’ultima giornata dell’ottava a 24.386,09 punti, -0,05% sul dato precedente. La performance peggiore sul listino delle blue chip è stata registrata da Moncler, in rosso del ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) La seduta delladisi è chiusa in parità in attesa del verdetto dell’agenzia S&P sul merito di credito del nostro Paese. Nell’ultimo giorno del collocamento del Btp Futura lo spread tra i decennali italiani e quelli tedeschi ha fatto segnare un incremento del 2,7% a 104 punti base. Il titolo con scadenza 2037 dedicato ai piccoli risparmiatori ha raccolto complessivamente 5,477 miliardi di euro. Il dato è inferiore sia rispetto ai 5,7 miliardi della seconda edizione e sia nel confronto con i 6,1 miliardi della prima ma va tenuto presente che nei due casi citati la scadenza dei titoli era rispettivamente di 8 e 10 anni. Il Ftse Mib ha chiuso l’ultima giornata dell’ottava a 24.386,09 punti, -0,05% sul dato precedente. La performance peggiore sul listino delle blue chip è stata registrata da, in rosso del ...

Advertising

GoalItalia : Stop alla Superlega, la Juve crolla in Borsa: è il titolo peggiore in apertura a Milano ? - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa debole, futures Usa positivi, Milano -0,25% - CorriereQ : Borsa: Milano chiude poco mossa (-0,05%) - abollis : L’annullamento del #SalonedelMobile @iSaloniofficial : a pagare il conto saranno la Fiera (-10% in borsa),… - BJLiguria : Borsa: Milano e l'Europa chiudono deboli o piatte - -