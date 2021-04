Werewolves Within: il trailer dell'adattamento del videogame horror Ubisoft (Di giovedì 22 aprile 2021) Ecco il primo scatenato trailer di Werewolves Within, horror comedy corale sui lupi mannari ispirata all'omonimo videogame Ubisoft. Dopo la notizia della premiere al Tribeca Film Festival, IFC Films ha lanciato il primo trailer di Werewolves Within, mashup di generi diretto da Josh Ruben e ispirato all'omonimo videogame horror Ubisoft. Werewolves Within, scritto da Mishna Wolff (I'm Down) e diretto da Ruben, è incentrato sulla cittadina di Beaverfield, divisa dalla proposta di un gasdotto che lacera il tessuto sociale cittadino mentre una tempesta di neve intrappola i suoi residenti all'interno della locanda locale. La ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021) Ecco il primo scatenatodicomedy corale sui lupi mannari ispirata all'omonimo. Dopo la notiziaa premiere al Tribeca Film Festival, IFC Films ha lanciato il primodi, mashup di generi diretto da Josh Ruben e ispirato all'omonimo, scritto da Mishna Wolff (I'm Down) e diretto da Ruben, è incentrato sulla cittadina di Beaverfield, divisa dalla proposta di un gasdotto che lacera il tessuto sociale cittadino mentre una tempesta di neve intrappola i suoi residenti all'internoa locanda locale. La ...

