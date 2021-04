Viti Acsi | “Coni lontano dai problemi | speriamo in un rinnovamento”

Leggi su dire

(Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – “Le elezioni del Coni in questo momento sono lo spartiacque della situazione che si è venuta a creare. In questo ultimo periodo il Coni, tra venti di riforma e pandemia, non ha avuto quasi nessun ruolo in questo Paese. Si è arroccato dietro l’inno, la bandiera, la lettera del Cio, l’autonomia, che forse era solo un problema di facciata per ottenere qualcosa in più dal Governo, ma si è allontanato dai problemi delle società sportive, dalle federazioni, degli enti di promozione sportiva. È sembrato una roccaforte“. Ne è convinto Antonino Viti, presidente dell’Acsi, interpellato dall’agenzia Dire.