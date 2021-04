Trovata morta in casa ad Aosta con la gola tagliata | arrestato un 36enne con precedenti per violenza

Ultime Notizie dalla rete : Trovata morta

Prima Como

... arrestato dalla polizia per l'omicidio di Elena Raluca Serban, trentaduenne di origine romena,all'alba di domenica scorsa con una profonda ferita al collo in un alloggio di Aosta. La ...E' un 36enne 'gravemente indiziato' di essere l'autore dell'omicidio di Elena Raluca Serban, la ragazza lucchese di 32 anni, di origine romena,all'alba di domenica scorsa con una ...L'amministratore e direttore artistico dell'arena contesta anche il limite di mille persone per gli spettacoli all'aperto e avverte: "Questa volta non rimarremo in silenzio" ...Federico Ciontoli torna a parlare dell'omicidio Vannini. A detta del ragazzo le cose sono andate in modo diverso quel gioco ...