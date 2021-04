Perez non si arrende: «La Supelega è solo in stand-by: ci sono ancora Juve, Milan e Barcellona. Gli attacchi? Sembra tutto orchestrato» (Di giovedì 22 aprile 2021) Non si arrende il presidente del Real Madrid Florentino Perez, aggrappato al progetto ormai naufragato della Superlega dopo le defezioni prima delle sei squadre inglesi e poi dell’Inter. Ed è proprio nella conta dei superstiti che Perez vede ancora lo spiraglio per la sopravvivenza del piano del torneo d’élite. In un’intervista alla radio spagnola Cadegna Per, il promotore della Superlega insiste che il progetto è in «stand-by, esiste ancora», anche perché sono ancora della partita squadra come «Juventus e Milan, che non se ne sono andate. Stiamo tutti insieme – ha aggiunto – riflettiamo, lavoriamo». In realtà anche il fronte spagnolo non è più compatto dalla sera del vertice d’urgenza del 20 ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 aprile 2021) Non siil presidente del Real Madrid Florentino, aggrappato al progetto ormai naufragato della Superlega dopo le defezioni prima delle sei squadre inglesi e poi dell’Inter. Ed è proprio nella conta dei superstiti chevedelo spiraglio per la sopravvivenza del piano del torneo d’élite. In un’intervista alla radio spagnola Cadegna Per, il promotore della Superlega insiste che il progetto è in «-by, esiste», anche perchédella partita squadra come «ntus e, che non se neandate. Stiamo tutti insieme – ha aggiunto – riflettiamo, lavoriamo». In realtà anche il fronte spagnolo non è più compatto dalla sera del vertice d’urgenza del 20 ...

