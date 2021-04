Omicidio a Miano, la vittima scampò mesi fa ad un agguato a Giugliano (Di giovedì 22 aprile 2021) NAPOLI. Non si esclude nessuna pista relativamente all’Omicidio avvenuto questo pomeriggio a Miano. Ucciso a colpi di pistola Salvatore Milano, 60 anni, mentre era in un bar a Miano. Omicidio a Miano: le ipotesi e il precedente L’agguato all’interno del bar Rosetta di via Vittorio Veneto. Diversi i colpi esplosi dai killer che erano a bordo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 22 aprile 2021) NAPOLI. Non si esclude nessuna pista relativamente all’avvenuto questo pomeriggio a. Ucciso a colpi di pistola Salvatore Milano, 60 anni, mentre era in un bar a: le ipotesi e il precedente L’all’interno del bar Rosetta di via Vittorio Veneto. Diversi i colpi esplosi dai killer che erano a bordo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

