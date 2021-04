Nuovo decreto, check a metà maggio ma a Salvini non basta. E Draghi si infuria (Di giovedì 22 aprile 2021) Lo scontro sull?orario del coprifuoco era annunciato e ha fatto slittare di un?ora il consiglio dei ministri. Tutto è avvenuto in una riunione di capidelegazione molto agitata con... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 aprile 2021) Lo scontro sull?orario del coprifuoco era annunciato e ha fatto slittare di un?ora il consiglio dei ministri. Tutto è avvenuto in una riunione di capidelegazione molto agitata con...

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - Corriere : La Lega si astiene sul coprifuoco. L’irritazione di Draghi: «Un fatto grave, che fatico a comprendere» - fattoquotidiano : In attesa del nuovo decreto del governo, sono sei le regioni per le quali l’allarme resta alto [di @NatasciaRonchet] - IOdonna : Coprifuoco conferamto alle 22, ma bar e ristoranti aperti aperti a pranzo e cena (ma solo all'aperto). Ecco le novi… - BnB_Ferroviere : Nuovo Decreto: dal #26aprile riaprono musei, cinema e teatri (all’aperto e al chiuso) Via @artribune -