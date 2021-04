Metti le mele in una teglia e versa l’impasto: la torta pronta in 5 minuti! (Di giovedì 22 aprile 2021) Metti le mele in una teglia e versa l’impasto. C’è modo e modo per preparare una torta di mele. Quello che ti suggeriamo qui è di una semplicità quasi imbarazzante. E una porzione conta soltanto 140 calorie! Pochi ingredienti, ma buonissimi: questo il segreto di un dolce che si prepara davvero in pochissimo tempo e con grande facilità. L’impresa è davvero alla portata di tutti, anche del più sprovveduto cuoco della domenica. Ma eccoci alla ricetta. Gli ingredienti Per otto persone gli ingredienti necessari sono: 200 grammi di farina; 100 millilitri di latte a temperatura ambiente; 50 grammi di stevia oppure 100 grammi di zucchero semolato; 10 grammi di lievito per dolci; quattro mele a piacere; due uova; essenza alla vanillina quanto basta; burro ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 22 aprile 2021)lein una. C’è modo e modo per preparare unadi. Quello che ti suggeriamo qui è di una semplicità quasi imbarazzante. E una porzione conta soltanto 140 calorie! Pochi ingredienti, ma buonissimi: questo il segreto di un dolce che si prepara davvero in pochissimo tempo e con grande facilità. L’impresa è davvero alla portata di tutti, anche del più sprovveduto cuoco della domenica. Ma eccoci alla ricetta. Gli ingredienti Per otto persone gli ingredienti necessari sono: 200 grammi di farina; 100 millilitri di latte a temperatura ambiente; 50 grammi di stevia oppure 100 grammi di zucchero semolato; 10 grammi di lievito per dolci; quattroa piacere; due uova; essenza alla vanillina quanto basta; burro ...

Advertising

Sammi_Art : @aclassicperson1 Un buon metodo è l'aceto di mele! Due cucchiai di acqua e uno di aceto, metti sul viso con il coto… - du00 : @SorellaBaderla @maurorizzi_mr So Benissimo di cosa sto parlando. Cosi come so che tu metti insieme mele con pere.… - smeraldo_nami : RT @istwood_klimt: Oggi i miei si sono messi sul divano ognuno col proprio telefono e mente scorrevano Facebook si dicevano cose tipo 'Sai… - stopridingmyD : RT @istwood_klimt: Oggi i miei si sono messi sul divano ognuno col proprio telefono e mente scorrevano Facebook si dicevano cose tipo 'Sai… - enricamereu : RT @istwood_klimt: Oggi i miei si sono messi sul divano ognuno col proprio telefono e mente scorrevano Facebook si dicevano cose tipo 'Sai… -