Londra, per i Brit Awards no distanziamento sociale e mascherine: il live sarà uno "studio" sul Covid (Di giovedì 22 aprile 2021) Londra, 22 apr – I Brit Awards, celebri premi musicali Britannici, tornano alla "normalità": si svolgeranno con un vero pubbico, senza distamento né mascherine. Allo stesso tempo, la cerimonia farà di uno studio sul Covid negli eventi live. I partecipanti si sottoporranno a test prima e dopo l'evento. Brit Awards, pubblico dal vivo e zero mascherine La cerimonia dei Brit Awards si svolgerà alla O2 Arena di Londra l'11 maggio. Il conduttore sarà il comico Jack Whitehall. Il pubblico sarà di 4.000 persone: tutte dovranno presentare un tampone negativo. Di questi quattromila, 2.500 biglietti saranno concessi gratuitamente ...

