Lo zoombombing è triste | ma si può combattere leggendo E io un consiglio ce l’avrei…

(Di giovedì 22 aprile 2021) “Quello che non mi uccide, mi fortifica”, soleva dire Friedrich Nietzsche e, considerato che la francesina – la stravagante tipa che mi accompagna sempre, ovvero la distrofia muscolare di Duchenne – il conto più salato ancora non me l’ha presentato, allora posso tranquillamente affermare che i tristi fatti di giovedì scorso non mi hanno abbattuto, ma fortificato. Oramai chi mi uccide più se non la francesina? Torniamo indietro di qualche ruotata e rechiamoci al 15 aprile, giorno di presentazione del libro più cool dell’anno – Diverso da chi? Storie a rotelle e ironia senza freni – sulla piattaforma Zoom, organizzata dall’Associazione Culturale Piero Gatti e dalla Libreria Torriani di Canzo. Dopo aver risposto alle prime domande, sembra intelligentemente a giudicare dalle facce della presentatrice della serata, e dopo la lettura di due brani tratti dal libro, la serata proseguiva ...