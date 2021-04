Italia | presentata la seconda maglia in vista degli Europei

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 22 aprile 2021) Con un tweet sul proprio profilo, la Figc ha presentato la, quella da trasferta, dell’. La divisa bianca sarà quella utilizzata per glidi questa estate e per il prossimo futuro. Laè statacon la frase “Più di un Kit, il Kit. Indossato da 11, pensato per milioni. Pensa solo in grande“. Più di un kit. Il kitIndossato da 11, pensato per milioni Only SeePensa solo in grande https://t.co/0tF3OONRaC #OnlySeeGreat @pumafootball pic.twitter.com/4EitAWHpy0 — Nazionalena (@Vivo Azzurro) April 22, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.