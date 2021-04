Italia: il Covid è la seconda causa di morte dopo i tumori (Di giovedì 22 aprile 2021) Nella prima ondata della relativa epidemia il Covid è stata la seconda causa di morte, dopo i tumori, nel nostro Paese (Getty Images)In Italia nell’intervallo di tempo marzo-aprile 2020 i decessi in eccesso rispetto alla media degli stessi mesi nei 5 anni precedenti sono stati 49 mila. Il 60% è attribuibile al Covid (29.210), il 10% a polmoniti e il 30% ad altre cause. Lo registra l’ISTAT nel report sulle cause di morte nel periodo della prima ondata: in questi due mesi, si osserva, i deceduti residenti in Italia sono aumentati del 45%. Sul totale dei decessi per Covid l’85% riguarda gli over 70 mentre nel range anagrafico 50-59 anni sono uno su 5. L’epidemia di Covid è stata, dunque, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 22 aprile 2021) Nella prima ondata della relativa epidemia ilè stata ladi, nel nostro Paese (Getty Images)Innell’intervallo di tempo marzo-aprile 2020 i decessi in eccesso rispetto alla media degli stessi mesi nei 5 anni precedenti sono stati 49 mila. Il 60% è attribuibile al(29.210), il 10% a polmoniti e il 30% ad altre cause. Lo registra l’ISTAT nel report sulle cause dinel periodo della prima ondata: in questi due mesi, si osserva, i deceduti residenti insono aumentati del 45%. Sul totale dei decessi perl’85% riguarda gli over 70 mentre nel range anagrafico 50-59 anni sono uno su 5. L’epidemia diè stata, dunque, ...

