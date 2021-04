Il Concerto del 1° maggio in diretta su Rai 3: ecco i cantanti (Di giovedì 22 aprile 2021) Il tradizionale Concerto del 1° maggio ci sarà ma cambia location: ecco i cantanti e dove vederlo in TV e in streaming. Il Covid non ferma il tradizionale Concerto del 1° maggio anche se per l’edizione del 2021 sono previsti importanti novità. La prima riguarda il luogo nel quale si terrà: non più Piazza San Giovanni in Laterano ma la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica della Capitale. Un cambio di location forzato, dovuto alle limitazione causate dal Covid. La direzione artistica del Concerto del 1° maggio è stata affidata a Massimo Bonelli. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sull’edizione 2021 dello storico evento musicale. Concerto 1° maggio 2021: dove vederlo in TV e in streaming Il ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 22 aprile 2021) Il tradizionaledel 1°ci sarà ma cambia location:e dove vederlo in TV e in streaming. Il Covid non ferma il tradizionaledel 1°anche se per l’edizione del 2021 sono previsti importanti novità. La prima riguarda il luogo nel quale si terrà: non più Piazza San Giovanni in Laterano ma la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica della Capitale. Un cambio di location forzato, dovuto alle limitazione causate dal Covid. La direzione artistica deldel 1°è stata affidata a Massimo Bonelli. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sull’edizione 2021 dello storico evento musicale.1°2021: dove vederlo in TV e in streaming Il ...

Advertising

ilvolo : Siamo felicissimi di comunicarvi che Sabato 5 Giugno, all'Arena di Verona, terremo un concerto-evento in onore del… - Tg3web : Manifestazione dei lavoratori dello spettacolo con i bauli in piazza del Popolo a Roma. Accolte dal Comitato tecnic… - veneziaunica : ?? CONCERTO LIVE GRATUITO ? Oggi alle 17:30 il @teatrolafenice presenta: ?? Bartók - Il mandarino meraviglioso; ?? Or… - TAEGIYEON : how to sell il biglietto del concerto di harry styles - ZorzisWife : Chi è l'unica sfigata che stasera non seguirà il concerto di Ultimo per colpa della sua stupida sorella del cazzo? -