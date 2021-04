Handanovic, papera anche contro lo Spezia: «Ne combina un’altra» (Di giovedì 22 aprile 2021) Momento difficile per Samir Handanovic che ha deluso anche contro lo Spezia: pasticcio sul gol di Farias Momento sicuramente complicato per il capitano dell’Inter Samir Handanovic: due pareggi consecutivi per i nerazzurri con due errori del portiere sloveno, a Napoli in collaborazione con De Vrij e ieri contro lo Spezia, sul tiro di Farias. «Dopo l’errore a Napoli, ne combina un’altra. La rete dell’1-0 incassata in quel modo grida vendetta», questo il giudizio del Corriere dello Sport sulla sua prestazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Momento difficile per Samirche ha delusolo: pasticcio sul gol di Farias Momento sicuramente complicato per il capitano dell’Inter Samir: due pareggi consecutivi per i nerazzurri con due errori del portiere sloveno, a Napoli in collaborazione con De Vrij e ierilo, sul tiro di Farias. «Dopo l’errore a Napoli, ne. La rete dell’1-0 incassata in quel modo grida vendetta», questo il giudizio del Corriere dello Sport sulla sua prestazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FrancescoBigna3 : @90ordnasselA Forse semplicemente Handanovic si sta un po’ cacando sotto. Dio solo sa cos’hanno visto i suoi occhi… - simonepriamo : @Matador1337 Ai tempi di Pagliuca per una mancata parata gli davo 4 ma Pagliuca faceva solo parate e rinvii a metà… - giovannibrenteg : @Alex_Cavasinni Giusto Ale. Sul gol di ieri oltre alla papera di Handanovic non mi è piaciuto l’approccio della squ… - Bianca34874951 : RT @InterCM16: Lo #Spezia ha fatto un tiro centrale in 90’. Papera di #Handanovic e prendi gol. Poi non è più entrato nella nostra area. No… - itsJustAl3x_ : @maziofa69 lo spezia ha fatto 1 tiro che entrato per l’ennesima papera di Handanovic, UNO. Abbiamo preso 2 pali, ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Handanovic papera L'Inter si avvicina allo scudetto. Cosa manca per la matematica certezza È il caso della papera di Handanovic , ieri nuovamente poco brillante così come a Napoli . Il calcio - così come la vita - è fatto di cicli e non sottolineare l'importanza di Handanovic in questa ...

L'Inter frena ma a +10 inizia a fare i conti Contro i bianconeri, al gol di Farias con errore di Handanovic risponde Perisic su perfetto invito ... Non è fortunata quando Provedel commette un'evidente "papera" su tiro di Martinez, ma si salva ...

Una papera di Handanovic, poi due gol annullati. L'Inter non sfonda contro lo Spezia TUTTO mercato WEB Handanovic, papera anche contro lo Spezia: «Ne combina un’altra» Momento difficile per Samir Handanovic che ha deluso anche contro lo Spezia: pasticcio sul gol di Farias Momento sicuramente complicato per il capitano dell’Inter Samir Handanovic: due pareggi consecu ...

Serie A: Spezia frena la marcia Scudetto dell’Inter L'Inter non va oltre l'1-1 in casa dello Spezia nella 32/a giornata e fallisce l'occasione di un ulteriore allungo verso lo Scudetto. Un gol di Perisic ...

È il caso delladi, ieri nuovamente poco brillante così come a Napoli . Il calcio - così come la vita - è fatto di cicli e non sottolineare l'importanza diin questa ...Contro i bianconeri, al gol di Farias con errore dirisponde Perisic su perfetto invito ... Non è fortunata quando Provedel commette un'evidente "" su tiro di Martinez, ma si salva ...Momento difficile per Samir Handanovic che ha deluso anche contro lo Spezia: pasticcio sul gol di Farias Momento sicuramente complicato per il capitano dell’Inter Samir Handanovic: due pareggi consecu ...L'Inter non va oltre l'1-1 in casa dello Spezia nella 32/a giornata e fallisce l'occasione di un ulteriore allungo verso lo Scudetto. Un gol di Perisic ...