Gemma Galgani nella bufera: un ex dama la “smaschera” (Di giovedì 22 aprile 2021) L’ex dama del trono over molto dura nei confronti di Gemma Galgani: la sua presenza in studio ormai è diventata poco credibile Gemma GalganiGemma Galgani è finita ancora una volta al centro delle critiche. La dama del trono over che ricordiamo è presente a Uomini e donne da più di 10 anni sembra che negli ultimi periodi stia perdendo credibilità. Anche da casa, in tanti hanno dubbi sul suo reale motivo per cui sia in trasmissione e ora a parlare è proprio un ex dama del programma: Valentina Autiero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Autiero (@valentina.autiero79) Valentina su Gemma Galgani: “Distolta ... Leggi su formatonews (Di giovedì 22 aprile 2021) L’exdel trono over molto dura nei confronti di: la sua presenza in studio ormai è diventata poco credibileè finita ancora una volta al centro delle critiche. Ladel trono over che ricordiamo è presente a Uomini e donne da più di 10 anni sembra che negli ultimi periodi stia perdendo credibilità. Anche da casa, in tanti hanno dubbi sul suo reale motivo per cui sia in trasmissione e ora a parlare è proprio un exdel programma: Valentina Autiero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Autiero (@valentina.autiero79) Valentina su: “Distolta ...

Advertising

zazoomblog : Gemma Galgani è morta? No un errore sul web che fa infuriare - #Gemma #Galgani #morta? #errore - Gresy73 : RT @Caustica_mente: Pazzesca Gemma Galgani #uominiedonne - PasqualeMarro : #UominieDonne, umiliazione atroce per #GemmaGalgani - Caustica_mente : Pazzesca Gemma Galgani #uominiedonne - FeLibero : Gemma Galgani, le scioccanti rivelazioni di un suo ex fidanzato: “Volevo chiudermi in convento” -