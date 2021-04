Coprifuoco, perché Salvini sbaglia (pur avendo ragione). Scrive Cazzola (Di giovedì 22 aprile 2021) Si può avere torto anche quando si ha ragione. Non basta, infatti, azzeccare una sola verità in una questione complessa. Matteo Salvini e i ministri leghisti, che si sono astenuti sulle nuove misure di mitigazione del contagio a proposito del punto da loro sollevato – la chiusura dei ristoranti alle 22 nel quadro della disposizione generale del c.d. Coprifuoco – hanno evidenziato una contraddizione effettiva: un limite siffatto trasforma in una beffa la riapertura serale dei locali, perché non consente di servire la cena, dal momento che i clienti devono poter uscire prima per non incappare nel Coprifuoco. Quei geni che stabiliscono queste regole non si sono accorti che il gioco perverso degli orari serali favorisce l’organizzazione dei c.d. apericena che, in un’altra fase delle nostre tribolazioni, ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 aprile 2021) Si può avere torto anche quando si ha. Non basta, infatti, azzeccare una sola verità in una questione complessa. Matteoe i ministri leghisti, che si sono astenuti sulle nuove misure di mitigazione del contagio a proposito del punto da loro sollevato – la chiusura dei ristoranti alle 22 nel quadro della disposizione generale del c.d.– hanno evidenziato una contraddizione effettiva: un limite siffatto trasforma in una beffa la riapertura serale dei locali,non consente di servire la cena, dal momento che i clienti devono poter uscire prima per non incappare nel. Quei geni che stabiliscono queste regole non si sono accorti che il gioco perverso degli orari serali favorisce l’organizzazione dei c.d. apericena che, in un’altra fase delle nostre tribolazioni, ...

