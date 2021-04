Coprifuoco alle 22: Sileri spera in una modifica al più presto (Di giovedì 22 aprile 2021) Dal 26 di Aprile la roadmap del governo Draghi prevede la riapertura di molte attività finora chiuse. E il ritorno della zona gialla. Con nuove regole per gli spostamenti tra regioni e province. Mentre rimane invariato l’orario del Coprifuoco alle 22. Fino al 31 di luglio. E cioè fino alla data di proroga dello stato d’emergenza. Un decreto Leggi su periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) Dal 26 di Aprile la roadmap del governo Draghi prevede la riapertura di molte attività finora chiuse. E il ritorno della zona gialla. Con nuove regole per gli spostamenti tra regioni e province. Mentre rimane invariato l’orario del22. Fino al 31 di luglio. E cioè fino alla data di proroga dello stato d’emergenza. Un decreto

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - NicolaPorro : Il #coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio oltre che follia è dittatura del pensiero, del buonsenso e della ragionevolezza #ioil22nonlovoglio - VittorioSgarbi : Il Governo continua a provocare i cittadini. Il coprifuoco alle 22,00 è una limitazione della libertà personale dec… - VienDalMare84 : RT @you_trend: ?? Sondaggio EMG per @agorarai La metà degli italiani (51%) vorrebbe mantenere l'inizio del #coprifuoco alle 22. Uno su qua… - alex_mancianti : @ackvles Vabbè, facciamo così, iniziamo alle 22 e finiamo alle 5. Il coprifuoco dice di non uscire e noi non usciamo dall'Arena ???? -