Clima: Macron, serve accelerare, il 2030 è il nuovo 2050 (Di giovedì 22 aprile 2021) - WASHINGTON, APR 22 - "Il 2030 è il nuovo 2050": lo ha detto Emmanuel Macron, sottolineando la necessità di accelerare gli sforzi globali nel suo intervento al summit globale sul Clima promosso da ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) - WASHINGTON, APR 22 - "Ilè il": lo ha detto Emmanuel, sottolineando la necessità digli sforzi globali nel suo intervento al summit globale sulpromosso da ...

