Cisl Slp Poste, cambio al vertice Territoriale e Regionale (Di giovedì 22 aprile 2021) Come è naturale la “squadra” Slp di Catania ha un nuovo Segretario cosi come la Segreteria Regionale Siciliana, per continuare e migliorare l’Slp con donne, uomini di indubbia serietà, preparazione e affidabilità, che richiede la nostra organizzazione siciliana e catanese. Ricordiamo che in Sicilia gli iscritti sono oltre il 63% dei lavoratori, a Catania, il 77%. Conclusi i lavori del Consiglio Generale Slp-Cisl Catania, in modalità videoconferenza, durante i quali il Segretario Salvo Di Grazia, avendo completato tutti mandati previsti dallo Statuto, ha lasciato l’incarico. Nel corso dei lavori, presieduti dal Segretario Regionale Slp-Cisl Sicilia Giuseppe Lanzafame, il Consiglio Generale ha eletto, nel ruolo di Segretario Provinciale Carlotta Grasso, già componente della Segreteria di ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 22 aprile 2021) Come è naturale la “squadra” Slp di Catania ha un nuovo Segretario cosi come la SegreteriaSiciliana, per continuare e migliorare l’Slp con donne, uomini di indubbia serietà, preparazione e affidabilità, che richiede la nostra organizzazione siciliana e catanese. Ricordiamo che in Sicilia gli iscritti sono oltre il 63% dei lavoratori, a Catania, il 77%. Conclusi i lavori del Consiglio Generale Slp-Catania, in modalità videoconferenza, durante i quali il Segretario Salvo Di Grazia, avendo completato tutti mandati previsti dallo Statuto, ha lasciato l’incarico. Nel corso dei lavori, presieduti dal SegretarioSlp-Sicilia Giuseppe Lanzafame, il Consiglio Generale ha eletto, nel ruolo di Segretario Provinciale Carlotta Grasso, già componente della Segreteria di ...

Ultime Notizie dalla rete : Cisl Slp Siracusa, Slp Cisl, Gianna Criscione eletta nuova segretaria generale SIRACUSA - Gianna Criscione (nel collage di copertina, al centro, ndr) è la nuova segretaria generale della Slp Cisl Ragusa Siracusa . È stata eletta al termine del Consiglio generale tenuto, in remoto, alla presenza del segretario generale regionale della categoria, Giuseppe Lanzafame, e della segretaria ...

Gianna Criscione nuova segretaria generale della Slp Cisl Ragusa Siracusa Siracusa, 21 aprile '21 " G ianna Criscione è la nuova segretaria generale della SLP Cisl Ragusa Siracusa . È stata eletta al termine del Consiglio generale tenuto, in remoto, alla presenza del segretario generale regionale della categoria, Giuseppe Lanzafame, e della segretaria ...

Gianna Criscione nuova segretaria generale della Slp Cisl Ragusa Siracusa Siracusa News

