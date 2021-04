Cane ucciso e impiccato ad un albero: “Verità e giustizia” per Cuore (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – Rabbia e sgomento a Marcianise, dove nei giorni scori è stato trovato impiccato ad un albero nelle campagne del comune del Casertano, un cagnolino randagio. Si fa fatica a comprendere come l’essere umano, sia capace di così tanta crudeltà. La storia di Cuore, così è stato battezzato dai volontari del rifugio “Fido amico mio”, è stata raccontata in un lungo post dalla volontaria e attivista Giusy Foglia, che adesso reclama giustizia per le barbarie e le sevizie che ha dovuto subire l’animale, colpevole solo di essere solo. L’indignazione e la rabbia, sia a Marcianise che nei paesi limitrofi, si è trasformato in qualcosa di più, un fiume di persone erano pronte a manifestare pacificamente per reclamare giustizia per Cuore. La manifestazione, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – Rabbia e sgomento a Marcianise, dove nei giorni scori è stato trovatoad unnelle campagne del comune del Casertano, un cagnolino randagio. Si fa fatica a comprendere come l’essere umano, sia capace di così tanta crudeltà. La storia di, così è stato battezzato dai volontari del rifugio “Fido amico mio”, è stata raccontata in un lungo post dalla volontaria e attivista Giusy Foglia, che adesso reclamaper le barbarie e le sevizie che ha dovuto subire l’animale, colpevole solo di essere solo. L’indignazione e la rabbia, sia a Marcianise che nei paesi limitrofi, si è trasformato in qualcosa di più, un fiume di persone erano pronte a manifestare pacificamente per reclamareper. La manifestazione, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Cane #Ucciso e #Impiccato ad un #Albero: 'Verità e #Giustizia' per #Cuore ** - Relax65484905 : Io continuo a non capire perché insultate i ballerini che non vi piacciono, vi hanno ucciso il cane? Bha, avete un… - Veg_Markuz : Oggi un tipo per l'ennesima volta mi ha raccontato di come qualche tempo fa abbia ucciso il suo cane che secondo lu… - ereshkigal_son : @vlavivlava Il castello errante di Howl - Diana Wynne Jones Stardust - Neil Gaiman Lo strano caso del cane ucciso a… - magicaGrmente22 : Di male in peggio. Pedone investito, ucciso il suo cane. Ma l'assicurazione non paga perché... è un “bastardo” -