Calcio | Serie A | le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio

(Di giovedì 22 aprile 2021), 22 apr. – (Adnkronos) – Sono state annunciate ledel posticipo della 32/a giornata diA tra ile lain campo alle 20.45 allo stadio ‘Maradona’. Tra gli azzurri in attacco Politano, Insigne e Mertens, mentre per i biancocelesti tandem Immobile, Correa. Questi gli 11 iniziali.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All: Gattuso.(3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All: Farris. L'articoloWeb.

Advertising

ZZiliani : Lo sapete tutti: #GigiRiva parla una volta ogni 20 anni, forse nemmeno, ed è una delle persone più serie e riflessi… - SkySport : De Zerbi: 'Forse non allenerò mai una big, ma ho difeso il calcio' - tuttosport : #Agnelli: '#Superlega, quante minacce. Ora penserò solo alla Juve' - Deiana_Luca9 : RT @SkySport: ROMA-ATALANTA 1-1 Risultato finale ? ? #Malinovskyi (26’) ? #Cristante (75’) ?? - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Roma-Atalanta 1-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Metro

NAPOLI - Vive la sua miglior stagione da quando è alla Lazio, Sergej Milinkovic - Savic. Per gol e assist sta attraversando un momento speciale. E contro il Napoli va a caccia di punti pesanti per la ...... e sta valutando tutta unadi ripercussioni e conseguenze per i club secessionisti. Nello ... Punirne uno per educarne cento : sembra essere questa la linea che l'organismo europeo delterrà ...Roma Atalanta pari pesante all'Olimpico. La Dea frena in casa dei giallorossi: Malinovskyi apre, Cristante pareggia il conto.E’ un turno infrasettimanale nel quale ci si gioca una parte di Champions League e sono coinvolte entrambe le squadre romane, con la Lazio sul campo del Napoli e la Roma che ospita l’Atalanta. La squa ...