Alice e Peter | la recensione | i limiti dell’immaginazione

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ladi, un nuovo film fantasy disponibile su Amazon Prime Video diretto da Brenda Chapman, vincitrice del premio Oscar per il miglior film d'animazione, qui al suo esordio live-action. Se il cinema è l'arte dei sogni per eccellenza, non ci possiamo meravigliare di rivedere due classici per ragazzi comePan enel paese delle meraviglie di nuovo riadattati e modificati per il grande schermo. Di certo, ciò che conta di più è l'originalità di fondo per dare vita a una nuova riproposizione di queste storie. Questa scelta unica e che permette di distinguere le varie versioni di questi classici sempreverdi (ma, va detto, anche un po' abusati) deve essere il punto di forza del film. Non possiamo che aprire la nostradie ...

Il film esce in streaming il 22 aprile, mescolando 'Alice nel paese delle meraviglie' e 'Peter Pan': ecco trama, trailer e recensioni ...Alice (nel Paese delle Meraviglie) e Peter Pan sono fratelli nel nuovo film-fiaba in streaming dal 22 aprile su Prime Video. La regista è Brenda Chapman, famosa per la sua milita ...