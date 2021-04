Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 21 aprile 2021 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne”, dating show con Maria De Filippi Puntualissima alle 14.45, andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5 la nuova puntata di “Uomini e Donne”, tra i più grandi successi Mediaset targati Maria De Filippi. Oggi, dopo la sfilata Donne vinta da Gemma ieri, dovremmo avere proprio la dama torinese come protagonista. Gemma infatti, ha annunciato che ha intenzione di conoscere il nuovo cavaliere sceso per lei e, inoltre, sta anche frequentando il cavaliere Aldo. Finalmente la dama riuscirà a trovare l’amore che tanto brama da anni? Ovviamente, se dovesse esserci Gemma, il pubblico è ben preparato ai siparietti e alle liti tra la dama e la sua acerrima nemica, Tina Cipollari che per ora si trova a dover ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 aprile 2021) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi nel corso della nuova puntata di “”, dating show con Maria De Filippi Puntualissima alle 14.45, andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5 la nuova puntata di “”, tra i più grandi successi Mediaset targati Maria De Filippi. Oggi, dopo la sfilatavinta da Gemma ieri, dovremmo avere proprio la dama torinese come protagonista. Gemma infatti, ha annunciato che ha intenzione di conoscere il nuovo cavaliere sceso per lei e, inoltre, sta anche frequentando il cavaliere Aldo. Finalmente la dama riuscirà a trovare l’amore che tanto brama da anni? Ovviamente, se dovesse esserci Gemma, il pubblico è ben preparato ai siparietti e alle liti tra la dama e la sua acerrima nemica, Tina Cipollari che per ora si trova a dover ...

Advertising

riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - chedisagio : Non mi ero accorto di questo video di @meb pubblicato ieri. Lo sottolineo e lo riposto per la nettezza delle sue p… - Esercito : #GenSerino, audizione #CommissioniDifesa: “potenziare le infrastrutture a supporto della “qualità della vita” del p… - BrutifulLady : @mariodjskal @VincePastore Sì, e pensare che la soluzione sia insegnare alle donne a limitarsi “per la loro sicurez… - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni: per Massimiliano oggi torna Eugenia? Cosa succede in puntata - #Uomini #Donne… -