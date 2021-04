Traffico Roma del 21-04-2021 ore 20:00 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione sulle Grande Raccordo Anulare torna a gradualmente alla normalità il Traffico in particolare dopo l’incidente tra la diramazione Roma sud e la Pia Dove sono state anche ridotte le corsie di marcia diminuiscono gli spostamenti anche in esterna tra Pontina e Tuscolana meno Traffico anche su via del Foro Italico in particolare tra Corso di Francia e via Salaria per chi è diretto a San Giovanni a piramide prestare attenzione per un incidente su via Pellegrino Matteucci altezza via Girolamo Benzoni a causa di una voragine chiusa fino a cessate esigenze Viale dei Colli Portuensi altezza Circonvallazione Gianicolense per chi è diretto a viale Isacco Newton ed alle 19 di oggi sono in programma i lavori di asfaltatura su Viale Palmiro Togliatti in prossimità delle ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sulle Grande Raccordo Anulare torna a gradualmente alla normalità ilin particolare dopo l’incidente tra la diramazionesud e la Pia Dove sono state anche ridotte le corsie di marcia diminuiscono gli spostamenti anche in esterna tra Pontina e Tuscolana menoanche su via del Foro Italico in particolare tra Corso di Francia e via Salaria per chi è diretto a San Giovanni a piramide prestare attenzione per un incidente su via Pellegrino Matteucci altezza via Girolamo Benzoni a causa di una voragine chiusa fino a cessate esigenze Viale dei Colli Portuensi altezza Circonvallazione Gianicolense per chi è diretto a viale Isacco Newton ed alle 19 di oggi sono in programma i lavori di asfaltatura su Viale Palmiro Togliatti in prossimità delle ...

