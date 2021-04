Superlega, progetto ufficialmente sospeso: tutti i dettagli (Di mercoledì 21 aprile 2021) Superlega sospesa, i 12 club fondatori hanno deciso di ritirarsi: “progetto da rimodulare, siamo convinti che il calcio debba cambiare” Nel corso della serata di ieri i sei club inglesi, fondatori della Superlega, si sono ritirati per primi aprendo la strada alla sospensione di un progetto controverso e duramente criticato nelle scorse ore. In seguito agli addii di Arsenal, Tottenham, Liverpool, Chelsea, Manchester City e Manchester United è stato reso noto un lungo comunicato che spiega i motivi della sospensione. We will not be participating in the European Super League.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 20, 2021 Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Il fallimento della Superlega: squadre inglesi abbandonano Superlega sospesa, l’Inter è stata la ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 aprile 2021)sospesa, i 12 club fondatori hanno deciso di ritirarsi: “da rimodulare, siamo convinti che il calcio debba cambiare” Nel corso della serata di ieri i sei club inglesi, fondatori della, si sono ritirati per primi aprendo la strada alla sospensione di uncontroverso e duramente criticato nelle scorse ore. In seguito agli addii di Arsenal, Tottenham, Liverpool, Chelsea, Manchester City e Manchester United è stato reso noto un lungo comunicato che spiega i motivi della sospensione. We will not be participating in the European Super League.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 20, 2021 Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Il fallimento della: squadre inglesi abbandonanosospesa, l’Inter è stata la ...

