“Sto soffrendo”. Davide Donadei torna a farsi sentire dopo l’operazione. Come sta l’ex tronista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Davide Donadei, il messaggio mette in allarme i fan. A darne notizia, l’ex tronista in persona. I fan si preoccupano non appena apprendono dell’operazione a cui dovrà sottoporsi il volto noto di Uomini e Donne, che fortunatamente non sarà solo. Al suo fianco Chiara Rabbi. Ma le rassicurazioni non tardano ad arrivare dopo l’intervento avvenuto presso la struttura sanitaria di Pisa. “Ciao ragazzi, Chiara mi sta aiutando a scrivere e mi ha detto che in tantissimi state chiedendo Come sto. Sto abbastanza bene e per assurdo il post é peggio dell’intervento (sto a soffrì), ma per mia fortuna é andato tutto bene”, con queste parole post operazione, l’ex tronista informa i fan di avere ancora qualche fastidio, ma di stare meglio. Merito anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021), il messaggio mette in allarme i fan. A darne notizia,in persona. I fan si preoccupano non appena apprendono dela cui dovrà sottoporsi il volto noto di Uomini e Donne, che fortunatamente non sarà solo. Al suo fianco Chiara Rabbi. Ma le rassicurazioni non tardano ad arrivarel’intervento avvenuto presso la struttura sanitaria di Pisa. “Ciao ragazzi, Chiara mi sta aiutando a scrivere e mi ha detto che in tantissimi state chiedendosto. Sto abbastanza bene e per assurdo il post é peggio dell’intervento (sto a soffrì), ma per mia fortuna é andato tutto bene”, con queste parole post operazione,informa i fan di avere ancora qualche fastidio, ma di stare meglio. Merito anche ...

