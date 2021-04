Sta bene | ha rassicurato Poi uno scatto di fierezza | Vi ho mostrato difetti e fragilità

CarloCalenda : Comunque questo ragazzo non sta bene. Post interminabili di imprecazioni da adolescente coatto ripetuti nello spazi… - caritas_milano : La Pandemia sta decimando il ceto medio La casa è un bene essenziale che va tutelato consentendo la rinegoziazione… - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Noi siamo proiettati al presente e il presente è la partita di domani. È una gara fondamentale… - notgiorgiab : RT @massimilianodu: Esatto perché voi siete rimasti sempre nella mediocrità e non sapete cosa vuol dire essere al top nel calcio. Eravate… - shtuiothashuvot : Onestamente non mi fa sentire bene sapere che qualcuno ha diffuso sta notizia del 24 aprile, io inizialmente ci ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Sta bene

ANSA Nuova Europa

'Per me tornare a gareggiare sui quattro attrezzi è un po' più faticoso ma mi sento' ha detto ... 'Sono sempre di più le over 20 in gara,diventando sempre più normale. Le persone guardano e ...Noi che siamo abituati ne parliamo così, ma di solito la gente normale con dei puntiferma a ... L'ho visto guidare da vicino, di solito quando stavalui cercava il limite, provava a cadere, ...Prossimamente in Army of the Dead, Dave Bautista ha rivelato di avere un sogno nel cassetto DC Comics: vorrebbe essere Bane per darle di santa ragione a Batman!Questo è il diario dei miei "pensieri", in formato "NES-tweet", o in formato più esteso, a partire dal settembre 2020, fino ad oggi, in ordine inverso. 21-4-2021 Carlo Nesti: E ...