Primi tempi | Inter e Juve sull’1-1 in rimonta Perisic e Alex Sandro Barrow lancia il Bologna

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tra le polemiche per la nascita ed il precoce fallimento della Super Lega scendono tutti in campo nel turno infrasettimanale valido per la 32a giornata di Serie A 2020-21. Al Picco è 1-1 all’vallo tra Spezia e, decidono i gol di Farias e. Anche lantus, in casa contro il Parma, inizia il match in svantaggio: Ronaldo non salta in barriera e la punizione di Brugman supera Buffon. Nel finale di primo tempofa 1-1.il, al Dall’Ara si va al riposo-0 per la squadra di Mihajlovic sul Torino. Spettacolo e tanti gol a Marassi tra Genoa e Benevento, dopo i45? il punteggio è fissato sul 2-2, sanniti avanti con Viola e Lapadula, raggiunti due ...