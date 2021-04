Pedofilo seriale arrestato dopo aver abusato di trenta bambini in una settimana

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 21 aprile 2021) L’uomo di 28 anni attaccava principalmentedi età compresa tra i sei e i sette anni a Chimoio nella provincia di Manica in Mozambico, stato dell’Africa orientale. Da quanto si evince dalle indagini li attirava offrendo loro denaro. Lo stupratoreL’uomo hadiin una sola. Al momento si trova al sicuro n nel carcere di Manica in Mozambico. La Polizia ha dichiarato die serie prove che potrebbero inchiodare l’uomo confermando la sua colpevolezza. Il 28 enne attiravadi tutta la provincia di Manica offrendo loro del denaro in contanti approfittando del fatto che i genitori fossero fuori casa per lavoro, per poi abusarne sessualmente. Una difficile situazione in Mozambico Casi del ...