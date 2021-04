Louis Vuitton | Cartier e Prada adottano una soluzione blockchain

Leggi su coinlist.me

(Di mercoledì 21 aprile 2021)hanno implementato unache aiuterà a fornire l’autenticazione per i loro prodotti di lusso Le aziende del lusso Moët Hennessy(LVMH),hanno collaborato per implementare una, in grado di consentire ai loro clienti la possibilità di ottenere un ulteriore sigillo di autenticità per i loro prodotti. La partnership riunisce alcuni dei principali brands di lusso al mondo. Secondo la dichiarazione congiunta rilasciata dalle aziende, le stesse useranno il sistema Auraper tracciare i loro prodotti e fornire un certificato di autenticità. La ...