Lombardia | via libera a programma attività 2021 Fondazione ambiente

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - La Giunta della Regione Lombardia, su proposta del presidente Attilio Fontana, e di concerto con gli assessori Raffaele Cattaneo (ambiente e clima) e Pietro Foroni (territorio e protezione civile), ha approvato il programma attività istituzionali 2021 della Fondazione Lombardia per l'ambiente (Fla) e lo schema di accordo di collaborazione per ulteriori attività di interesse comune. Per uno stanziamento complessivo di 400mila euro. "Il programma -spiegano gli assessori Cattaneo e Foroni- racchiude attività istituzionali di interesse internazionale, nazionale e regionale. Un contributo a 360 gradi, che guarda alla sostenibilità ambientale e all'affiancamento degli enti ...

