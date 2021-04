LIVE Musetti-Auger-Aliassime 6-4 3-6 0-6 in DIRETTA: la schiena tradisce il toscano (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SCONFITTA DI Musetti LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-CECCHINATO NELL’ATP DI BELGRADO (3° MATCH DALLE 12.00) 13.52 Grazie a tutti per averci seguito e non perdetevi le altre partite degli italiani tra Barcellona e Belgrado! 13.51 Lorenzo Musetti, a partire dalla seconda metà del secondo set, ha iniziato ad accusare dei problemi alla schiena. Sullo 0-3 nel terzo set ha chiesto anche un medical time-out per farsi massaggiare alla fascia lombare. Il fisico oggi non ha sorretto il giovane toscano, che aveva disputato un primo parziale davvero eccellente. 13.50 Felix Auger Aliassime ha vinto una sfida dove il servizio è stato decisivo: ben 5 ace per il canadese ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA SCONFITTA DILADI BERRETTINI-CECCHINATO NELL’ATP DI BELGRADO (3° MATCH DALLE 12.00) 13.52 Grazie a tutti per averci seguito e non perdetevi le altre partite degli italiani tra Barcellona e Belgrado! 13.51 Lorenzo, a partire dalla seconda metà del secondo set, ha iniziato ad accusare dei problemi alla. Sullo 0-3 nel terzo set ha chiesto anche un medical time-out per farsi massaggiare alla fascia lombare. Il fisico oggi non ha sorretto il giovane, che aveva disputato un primo parziale davvero eccellente. 13.50 Felixha vinto una sfida dove il servizio è stato decisivo: ben 5 ace per il canadese ...

