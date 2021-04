Juventus-Parma, ancora Alex Sandro: doppietta e gol del 2-1 (VIDEO) (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Juventus completa la rimonta contro il Parma nel match della trentaduesima giornata di Serie A. Lo fa con Alex Sandro, autore della doppietta decisiva per i bianconeri per ribaltare l’iniziale vantaggio di Brugman su punizione. Prima con una conclusione al volo in area, poi con un appoggio di testa da pochi passi sugli sviluppi di un cross dalla destra di Cuadrado. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lacompleta la rimonta contro ilnel match della trentaduesima giornata di Serie A. Lo fa con, autore delladecisiva per i bianconeri per ribaltare l’iniziale vantaggio di Brugman su punizione. Prima con una conclusione al volo in area, poi con un appoggio di testa da pochi passi sugli sviluppi di un cross dalla destra di Cuadrado. SportFace.

