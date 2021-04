Isola | Jeda contro Akash su Ig | lo provoca ma poi cancella tutto – FOTO

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 21 aprile 2021)Dei Famosi:si è sfogato su Ig lanciando una frecciatina ad. Ma il giovanissimo fidanzato di Vera Gemma alla fine hato. Il motivo? scopriamo insieme di cosa si tratta.Dei Famosi:lancia una frecciatina adma poiLunedì 19 aprile è andata in onda un’altra puntata dell’Dei Famosi. Tra le varie prove ricompensa e i colpi di scena Ialry Blasi ha cercato di interagire con gli ospiti in studio. Tra questi non poteva mancare, il giovanissimo fidanzato di Vera Gemma. Ormai Ilary si è affezionata atanto da interpellarlo per ogni situazione. Propio nella puntata di lunedì ...